Новости

Почти каждый второй россиянин готов снизить потребление продукции неэкологичных компаний

Почти каждый второй россиянин (47%), узнав о негативном воздействии предприятия на окружающую среду, готов снизить потребление его продукции или вовсе отказаться от неё. При этом среди молодёжи показатель выше (58%). Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса.

Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в первую очередь склонны изменить своё мнение о компании в зависимости от её экологической политики: 69% готовы сократить покупки товаров у производителей, не заботящихся об окружающей среде.

При этом 56% респондентов будут лучше относиться к компании, если узнают, что она, наоборот, предпринимает меры для защиты природы. Среди молодёжи этот показатель оказался выше: 76% россиян в возрасте 18-30 лет формируют положительное отношение к предприятию в зависимости от его экологичности.

Что касается конкретных действий, россияне считают, что экологичные компании должны использовать переработанные материалы в производстве (так ответили 41% респондентов), снижать потребление бумаги и пластика (32,3%), проводить специальные акции (20,4%), а также внедрить раздельный сбор отходов (13,3%).

Россияне и сами заботятся об окружающей среде: используют общественный транспорт вместо личного (ответ 83,2% респондентов), многоразовые тары для снижения потребления пластика (40,8%), экономят воду и электричество (17,3% и 17,1%) и сортируют мусор (5,8%).

Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования:

«Исследования показывают, что россияне обращают внимание на экологичность компаний. Российский бизнес, в свою очередь, начал всё больше осознавать ответственность в своём влиянии на окружающую среду. Аварии с негативными последствиями для природы могут произойти на любом предприятии — как крупном, так и небольшом.  Такие инциденты невозможно предсказать, как и их масштаб и последствия. Поэтому возможность переложить потенциальные затраты на ликвидацию экологических ЧП на страховую компанию — эффективный инструмент для бизнеса. СберСтрахование предлагает своим клиентам возможность защитить себя от таких рисков».

Читайте также:

Сбер получил 6 наград программы «Лучшие ESG-проекты России»
2 июня 2023
Россельхозбанк: переход на интенсивное лесовосстановление может привлечь в ЛПК до 500 млрд рублей инвестиций в ближайшие 10 лет
1 июня 2023

Сегменту малого бизнеса СберСтрахование предлагает коробочный продукт страхования экологических рисков «Зелёный зонтик». Программа предусматривает компенсацию вреда другим лицам и окружающей среде, расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, на расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей. Продукт ориентирован в первую очередь на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, производства, станции технического обслуживания автомобилей и так далее). Программа получила первое место в XII Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2022 в номинации «Страховой продукт».

Также предприятия сегмента могут выбрать опцию страхования от экологических рисков, оформляя комплексную программу «Защита 360».

Исследование проводилось в мае 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ESG":
Все материалы сюжета (247)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Даниил Марышкин – об особенностях организации вип-туров
Как будут развивать промышленный туризм в Приангарье
Аэропорт Иркутска перевезёт более 3 млн человек в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес