Почти каждый второй россиянин готов снизить потребление продукции неэкологичных компаний

Почти каждый второй россиянин (47%), узнав о негативном воздействии предприятия на окружающую среду, готов снизить потребление его продукции или вовсе отказаться от неё. При этом среди молодёжи показатель выше (58%). Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса.

Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в первую очередь склонны изменить своё мнение о компании в зависимости от её экологической политики: 69% готовы сократить покупки товаров у производителей, не заботящихся об окружающей среде.

При этом 56% респондентов будут лучше относиться к компании, если узнают, что она, наоборот, предпринимает меры для защиты природы. Среди молодёжи этот показатель оказался выше: 76% россиян в возрасте 18-30 лет формируют положительное отношение к предприятию в зависимости от его экологичности.

Что касается конкретных действий, россияне считают, что экологичные компании должны использовать переработанные материалы в производстве (так ответили 41% респондентов), снижать потребление бумаги и пластика (32,3%), проводить специальные акции (20,4%), а также внедрить раздельный сбор отходов (13,3%).

Россияне и сами заботятся об окружающей среде: используют общественный транспорт вместо личного (ответ 83,2% респондентов), многоразовые тары для снижения потребления пластика (40,8%), экономят воду и электричество (17,3% и 17,1%) и сортируют мусор (5,8%).

Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования:

«Исследования показывают, что россияне обращают внимание на экологичность компаний. Российский бизнес, в свою очередь, начал всё больше осознавать ответственность в своём влиянии на окружающую среду. Аварии с негативными последствиями для природы могут произойти на любом предприятии — как крупном, так и небольшом. Такие инциденты невозможно предсказать, как и их масштаб и последствия. Поэтому возможность переложить потенциальные затраты на ликвидацию экологических ЧП на страховую компанию — эффективный инструмент для бизнеса. СберСтрахование предлагает своим клиентам возможность защитить себя от таких рисков».

Сегменту малого бизнеса СберСтрахование предлагает коробочный продукт страхования экологических рисков «Зелёный зонтик». Программа предусматривает компенсацию вреда другим лицам и окружающей среде, расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, на расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей. Продукт ориентирован в первую очередь на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, производства, станции технического обслуживания автомобилей и так далее). Программа получила первое место в XII Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2022 в номинации «Страховой продукт».

Также предприятия сегмента могут выбрать опцию страхования от экологических рисков, оформляя комплексную программу «Защита 360».

Исследование проводилось в мае 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).