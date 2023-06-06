Сдавать квартиру в аренду стало менее выгодно

Специалисты Циан утверждают, что вклады стали доходнее недвижимости.

Планомерное снижение ключевой ставки, которое наблюдалось в 2015-2020 году. вело к падению доходности по банковским депозитам. Альтернативным вариантом сохранения и преумножения средств тогда стала сдача недвижимости в аренду. Выгода от инвестирования в недвижимость сохранялась и в первой половине 2021 года, когда ЦБ стал повышать ключевую ставку, а цены на жилье росли быстрыми темпами.

После резкого повышения ключевой ставки в 2022 года доходность по депозитам возросла, и до настоящего времени превышает доходность от сдачи квартиры в аренду.

Сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, т.к. в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы – затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов.