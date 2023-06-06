Апартаменты станут ближе к статусу жилья

В России планируют ввести для апартаментов отчисления за капремонт, уравнять плату за ЖКХ для их жильцов по аналогии с квартирами и создать регламент управления такой недвижимостью. О соответствующем законопроекте узнали «Известия».

В России отсутствует правовая определенность в обслуживании апарт-комплексов и многофункциональных зданий (МФЗ). Поэтому соглашения с управляющими компаниями (УК) заключаются на основании принципа свободы договора согласно ст. 421 ГК РФ. На такие объекты не распространяются требования по минимальному набору обязательных услуг, например, по уборке подъездов. И каждая УК может устанавливать стоимость ЖКХ по собственному усмотрению, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Планируется определить четкий порядок управления апартаментами, единые ставки тарифов ЖКХ для них (сегодня они, как и для коммерческой недвижимости, выше, чем для населения, примерно на 15–20%), ввести взносы на капремонт, что в том числе обеспечит безопасность таких домов в будущем. Кроме того, следует снизить налоговую нагрузку на граждан, постоянно проживающих в апартаментах (сегодня налоговая ставка на такое имущество составляет около 2% от стоимости, тогда как на жилье – от 0,1%).