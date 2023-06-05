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Дальневосточный банк дарит скидку 50% на пакеты РКО

Дальневосточный банк объявляет «Летний Бизнес-марафон» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В июне все новые клиенты, которые подключат любой из тарифов: «Бизнес Лайт», «Бизнес», «Бизнес Плюс» на срок 1 или 3 месяца, смогут получить скидку 50% от базовой стоимости пакета услуг.

Пакеты услуг РКО Дальневосточного банка включают все необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и ведение расчётного счета, интернет банк и мобильное приложение, а также выпуск облачной электронной подписи, возможность совершения платежей контрагентам в другие банки и физлицам без комиссии.

«Все пакеты услуг РКО, которые предлагает Дальневосточный банк, просты и максимально адаптированы под любые потребности бизнеса. На летний период мы решили поддержать предпринимателей и предложить им льготные условия подключения на наиболее востребованную линейку пакетов „Бизнес“, — прокомментировал Иван Бабенко, начальник департамента клиентского бизнеса АО „Дальневосточный банк“. — Кроме того, для удобства наших клиентов мы реализовали на сайте банка специальный калькулятор тарифов, который поможет подобрать оптимальный вариант». 

Подать заявку на открытие расчетного счета с пакетом услуг РКО можно на сайте банка и в офисах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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