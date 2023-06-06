10% кэшбэка за жаркое лето возвращает Примсоцбанк

В рамках акции «Начни лето жарко!» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить до 10% кэшбэка.
Для этого необходимо с 01.06 по 30.06.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:
• Детские магазины одежды, магазины игрушек;
• Рестораны, закусочные, кафе;
• Океанариум;
• Парки развлечений, цирки;
• Кинотеатры;
• Покупка авиабилетов;
• Оплата отелей, гостиниц.
Главное условие для участия – карта должна быть выпущена с 01.10.2022 по 31.03.2023.
Клиентам, совершившим операции на сумму до 20 тыс. рублей придет – 5%.
Клиентам, совершившим операции на сумму более 20 тыс. рублей придёт – 10%.
– Кэшбэк придёт до 30.07.2023 года, – говорится в сообщении банка. – Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Коды МСС, за которые начисляется кэшбэк: 5641, 5945, 5812/5814, 7998, 7996, 7832, 3000-3300, 4511, 3501-3836, 7011.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Для этого необходимо с 01.06 по 30.06.2023 оплачивать товары и услуги в категориях:
• Детские магазины одежды, магазины игрушек;
• Рестораны, закусочные, кафе;
• Океанариум;
• Парки развлечений, цирки;
• Кинотеатры;
• Покупка авиабилетов;
• Оплата отелей, гостиниц.
Главное условие для участия – карта должна быть выпущена с 01.10.2022 по 31.03.2023.
Клиентам, совершившим операции на сумму до 20 тыс. рублей придет – 5%.
Клиентам, совершившим операции на сумму более 20 тыс. рублей придёт – 10%.
– Кэшбэк придёт до 30.07.2023 года, – говорится в сообщении банка. – Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Коды МСС, за которые начисляется кэшбэк: 5641, 5945, 5812/5814, 7998, 7996, 7832, 3000-3300, 4511, 3501-3836, 7011.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Срок действия акции 01.06.2023 - 30.06.2023