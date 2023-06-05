ПСБ профинансировал строительство нового медицинского центра сети СМ-Клиника

При финансовой поддержке ПСБ в Санкт-Петербурге открылся новый многопрофильный медицинский центр сети СМ-Клиника. Новая клиника, состоящая из двух корпусов общей площадью более 2,5 тыс кв. м, стала еще одним проектом в рамках сотрудничества банка и компании.



ПСБ открыл кредитную линию для группы компаний СМ-Клиника в размере более 1 млрд рублей, в том числе для приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге с целью расширения своей сети.



"Мы развиваем сотрудничество с компаниями, работающими в медицинской отрасли, и считаем эту сферу одной из наиболее перспективных с финансовой точки зрения. ПСБ предоставляет финансирование и транзакционные услуги как для производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов и техники, так и для государственных и частных медицинских клиник. Наш совместный проект по строительству клиники качественно дополнит инфраструктуру активно застраиваемого жилого района Санкт-Петербурга, где проходит один из крупнейших редевелопментов промзоны, обеспечит новые рабочие места и повысит качество жизни в районе", - сказал Алексей Анаисов, вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса Москвы ПСБ.



"Новый медцентр увеличил представленность СМ-Клиника в Санкт-Петербурге и стал 28 клиникой нашего холдинга. Новая клиника включает в себя терапевтическое отделение для взрослых и детей, диагностический центр, центр амбулаторной хирургии с дневным стационаром. Вести прием будут более 150 специалистов по 45 медицинским направлениям. Мы высоко ценим поддержку банка ПСБ, который принял участие в финансировании этого объекта", - сказал Николай Смыслов, генеральный директор медицинского холдинга СМ-Клиника.