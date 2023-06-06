Майнинговое оборудование могло стать причиной пожара в гаражном кооперативе Ангарска

Сообщение о пожаре в гаражах кооператива «Маяк» в Ангарске поступило накануне в 16:38. Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения из-под кровли гаражного бокса шел густой черный дым. Существовала угроза перехода огня на соседние гаражи. Огнеборцы при помощи бензорезов вскрыли металлические ворота, эвакуировали легковой автомобиль и приступили к тушению. На ликвидацию пожара потребовалось менее 10 минут. В результате повреждена кровля двух гаражей на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России установили, что причиной послужил аварийный режим работы электросети. В очаге пожара было найдено майнинговое оборудование в самодельных «шумобоксах».

Специалисты отмечают, что с наступлением теплой погоды система охлаждения в таких нелегальных криптофермах не справляется с нагрузкой. Электрические сети не предназначены для таких целей, что приводит к короткому замыканию.