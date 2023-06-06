Опыт успешного выпускника: студенты иркутской «Школы фермера» знакомятся с сыроварней «Милаша»

В рамках федеральной образовательной программы Россельхозбанка «Школа фермера» слушатели курса «Организация фермерского хозяйства» посетили семейную ферму-сыроварню «Милаша», познакомились с опытом успешных аграриев, из первых уст узнали секреты эффективного бизнеса и совершили гастрономическое путешествие вокруг света.

Выездной практической площадкой стала Иркутская сыроварня Никиты Россова в деревне Грановщина Иркутского района. Была организована экскурсионная программа, где слушатели познакомились с основами организации фермерского хозяйства, узнали удивительную и вдохновляющую историю становления семейного бизнеса с ноля. Ведь еще пять лет тому назад Никита даже подумать не мог, что станет сыроваром, создаст уникальную козью ферму по современным европейским технологиям и наладит выпуск деликатесных сыров.

«Я работал видеооператором, учился в иркутском филиале ВГИКа на продюсера, защитил диплом. У меня были полнометражный киноспектакль в драмтеатре и все перспективы работать в Москве. На пике карьеры я резко повернул на 180 градусов и стал фермером», – рассказал успешный сыровар.

Бренд «Милаша» появился в 2018 году, на тот момент началась реализация сыров на городских ярмарках – продукцию стали узнавать в области. Уже на следующий год производство расширилось, открылась новая сыроварня с современным оборудованием и местный бренд получает знак качества «Продукты Приангарья». Сейчас «Милаша» производит порядка 30 видов европейских сыров — от всем известных моцареллы и феты до редких «Белпер Кнолле», «Сент-Мор-де-Турен», «Грюйер», «Булет дАвен» — и несколько сопутствующих позиций — конфеты и полуфабрикаты.

Сейчас Никита активно развивает агротуризм в области – проводит гастрономические туры с дегустацией продукции. Экскурсия начинается со знакомства с фермой, где живут козы – производители экологически чистого молока для изысканных сыров. Для них хозяева построили отдельные помещения, просторные загоны, огородили пастбища – все по европейским стандартам, с которыми Никита Россов познакомился, когда стажировался на ферме в пригороде Берлина. За два часа увлекательного дегустационного путешествия по ферме зрители знакомятся не только с сырами разных народов мира, но и с историей их производства, кулинарными рецептами, нюансами хранения и продуктами-компаньонами, которые максимально раскрывают вкус сыра.

«За развитием семейной фермы мы наблюдаем давно – это действительно уникальная история, которая доказывает, что все возможно. Главное – двигаться вперед и грамотно подходить к бизнес-процессам. В прошлом году Никита закончил у нас «Школу фермера», будучи уже успешным предпринимателем. Именно желание роста, развития, постоянное обучение, вера в успех и неиссякаемая энергия – настоящий двигатель этого агрария. В области уже есть узнаваемый бренд «Милаша» и не менее узнаваемый бренд – Никита Россов. Это огромная работа, которая предполагает полное погружение в профессию. И это отличный пример того, как можно организовать успешное, современное и грамотное фермерское хозяйство», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Никита поделился своим опытом ведения бизнеса, рассказал нюансы производства сыра и дал практические советы о том, с чего в первую очередь стоит начать свое дело и в каком направлении двигаться дальше. Как минимизировать расходы на маркетинг и рекламу, при этом оставаясь узнаваемым. И, что немаловажно, рассказал о секретах взаимодействия в рабочем процессе.

«У нас не бывает споров в производственном процессе, несмотря на определенные стереотипы конфликтов в семейном бизнесе. Каждый из членов семьи отвечает за то, в чем понимает, и его решения не подвергаются сомнению. Например, если мама, как главный технолог, говорит, что ей нужны новые формы или партия бактерий, — я не вмешиваюсь, так же и мама не диктует мне условия продвижения проекта: это уже мое направление. Зато потом каждый несет ответственность за свои решения – это позволят подходить к рабочему процессу более взвешенно и грамотно», - делится практикой семейного бизнеса Никита.

Слушатели «Школы фермера» отметили, что смогли получить не только важный профессиональный опыт, но и положительные эмоции от посещения семейной фермы.

«Очень рада, что «Школа фермера» предоставляет такую возможность, как личное знакомство с успешными фермерами нашего региона. Ферма «Милаша» – настоящий пример того, что развивать агротуризм можно и на небольшой территории. Здесь приятная атмосфера, ощущение того, что находишься дома у мамы или бабушки. Чувствуется теплота и забота – гостеприимство на высшем уровне! Никита Россов стал для меня примером для подражания – молодой, целеустремленный, активный, и самое главное – он любит то, чем занимается. Наверное, это определенная часть успеха, когда ты любишь свое дело, вникаешь во все нюансы производства и получаешь от этого удовольствие», - отметила участница проекта, слушатель курса Анна Наумова.

Все участники экскурсии получили удовольствие и от вкусной, полезной, натуральной продукции сыроварни, и от общения с людьми, увлеченными своим любимым делом.

В Иркутской области «Школа фермера» обучает 40 студентов, это уже 3 проект, реализованный в области. За предыдущие 2 потока проект подготовил 55 аграриев по направлениям «Растениеводство» и «Животноводство».