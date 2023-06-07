Банк «Открытие» предлагает дополнительную скидку по ипотеке 0,2% годовых для всех клиентов

Клиенты банка «Открытие» могут получить дополнительную скидку 0,2% годовых к действующим ставкам по льготным и классическим ипотечным программам. Скидка предоставляется заемщикам при сумме кредита от 6 млн рублей в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 3 млн рублей - в остальных регионах. Предложение распространяется при оформлении кредита до 30 июня 2023 года включительно, а также на ранее одобренные, но еще не выданные ипотечные кредиты.

Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при покупке квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке при оформлении кредита до 30 июня 2023 года включительно и сумме кредита от 6 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для остальных регионов.

Клиентам, которые ранее получили одобрение по кредиту, но еще не вышли на сделку, заново подавать заявку не нужно — скидка применится автоматически.

Предложение распространяется том числе на льготные ипотечные программы. Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» таким образом составит 5,1% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — 7,1%.

Максимальная сумма кредита по классическим программам «Квартира» и «Новостройка» — 60 млн рублей, по льготным программам – 30 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.