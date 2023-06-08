На Иркутской ГЭС заменят четвертый гидроагрегат. Что это значит?

Эн+ продолжает масштабную программу модернизации «Новая энергия». На Иркутской ГЭС сейчас идут работы по полной замене гидроагрегата №8. Благодаря техническому перевооружению энергетикам удаётся существенно нарастить мощность действующей ГЭС.

Специалисты Эн+ продолжают работы по полной замене гидроагрегата №8 на Иркутской ГЭС. По итогам технического перевооружения мощность ГЭС возрастет до 761,2 МВт, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч. «зеленой» энергии в год. Напомним, что в марте 2023 года мощность Иркутской ГЭС была увеличена до 736,5 МВт после ввода гидроагрегата №7.

Гидроагрегат №8 – четвертый по счету, который будет заменен на станции в рамках программы «Новая энергия» на данном этапе. Сейчас оборудование полностью демонтировано, ведется разборка ротора, рабочего колеса и нижней крестовины для дальнейшей утилизации. В камере гидроагрегата вырезается бетон, после чего будет устанавливаться опалубка и арматура для заливки усиливающего бетонного пояса. На место старого оборудования будут установлены новые агрегаты, которые изготавливаются на российских заводах и отвечают всем современным техническим требованиям.

Запущенная по инициативе основателя Эн+ Олега Дерипаски программа модернизации гидростанций «Новая энергия» является ключевым инвестиционным проектом энергетических объектов группы. Программа позволит повысить коэффициент полезного действия оборудования, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. Общий объем инвестиций по программе составит 26 млрд рублей к 2026 году. Техническое перевооружение проходит полностью за счет собственных средств компании.