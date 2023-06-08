74% сибиряков считают главным достоинством работодателя высокую зарплату

67% сибиряков в целом нравится их нынешняя работа, при этом 69% готовы сменить её. Более половины считают, что работа мечты должна приносить доход от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

70% опрошенных столкнулись с опытом поиска работы в последние два года. Из них 14% удалось найти работу очень быстро, не более чем за неделю с момента начала поисков. 16% достигли цели через 2-3 недели, 21% искали работу более месяца. 19% сообщили, что им так и не удалось найти работу. При этом 29% не искали работу в последние два года.

Отвечая на открытый вопрос о главных качествах для успешной профессиональной карьеры в современном мире (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли хорошее знание основ избранной профессии (73%), а также коммуникабельность и умение выстраивать отношения (70%). Кроме того, 52% считают таким качеством умение решать несколько задач сразу, а 56% - способность адаптироваться к меняющимся требованиям руководства. 51% считают главным качеством для успешной карьеры хорошее образование, а 39% - полезные связи в обществе. Менее всего, по мнению сибиряков, для карьеры важно владение иностранными языками. 22% считают, что важно владеть английским и только 3% - китайским.

Среди главных достоинств работодателя (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки выделяют высокую зарплату (74%), отношения внутри коллектива (63%) и хорошее отношение руководителей к наемным работникам (57%), а также хороший социальный пакет (47%). Для 54% важны комфортный офис и хорошие условия труда, для 45% - возможность развиваться, значимые проекты, для 39% - гибкий график, для 31% - возможность удаленной работы.

67% опрошенных нравится их нынешняя работа (21% очень нравится, 46% скорее нравится). 14% не нравится их нынешняя работа (3% очень не нравится, 11% скорее не нравится). Еще 20% заявили об отсутствии работы.

Не хотят менять нынешнюю работу прямо сейчас 28% опрошенных. При этом 10% определенно готовы сменить её, еще 59% сменят, если поступит более выгодное предложение. 3% горят желанием сменить работу при первой возможности. Таким образом, в разной степени готовности сменить работу находятся 72% респондентов.

Лишь 1% согласен на доход от своей работы мечты до 50 тысяч рублей в месяц. 23% считают, что идеальная работа должна приносить ежемесячно 50-100 тысяч рублей, 32% - 100-200 тысяч рублей, 27% - от 200 до 500 тысяч рублей. 4% оценивают желаемый ежемесячный доход от работы мечты в 500 тысяч - 1 миллион рублей, еще 3% - в сумму более 1 миллиона рублей. Только 11% сказали, что им неважно, какой доход будет приносить работа мечты - по числу таких бессребреников сибиряки в несколько раз опережают жителей остальной России.

* Опрос проведен 30 мая - 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.