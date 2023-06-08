Реалист Банк подтвердил кредитный рейтинг на уровне B+(ru), прогноз «стабильный»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» на уровне «B+(ru)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «стабильный».

Эксперты оценили достаточность капитала банка как сильную и отметили, что Реалист Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на адекватном уровне, а текущий уровень достаточности позволяет банку выдержать сравнительно высокий прирост стоимости риска без нарушения обязательных нормативов.

При этом диверсификация по источникам фондирования оценивается как адекватная. Кредитный портфель банка характеризуется умеренной долей проблемной и потенциально проблемной задолженности, доля которой, по оценкам АКРА, снизилась за 2022 год.

«Сохранение рейтинга, несмотря на внешние стресс - факторы в экономике России, а также значительный рост кредитного портфеля по ключевым продуктам, означает, что агентство высоко оценивает качество управления и перспективы развития банка», - прокомментировал Председатель Правления Реалист Банка Владимир Эльманин.

Основными направлениями деятельности банка являются: лизинг (для клиентов МСБ) и автокредитование, выдача гарантий для участников госзакупок, кредитование недропользователей, конверсионные операции, обслуживание физических и юридических лиц.