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Режим ЧС введен в лесах Красноярского края

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Причина – лесные пожары значительной площади, в том числе на границе с Иркутской областью.

Сегодня первый заместитель Роман Колесов, заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин и осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Павел Кирдяпкин на совместном совещании обсудили сложившуюся обстановку с представителями министерства лесного хозяйства Красноярского края.

«Важнейшая задача – предотвратить распространение огня на Приангарье. Особенно это актуально сейчас для Тайшетского района. На его границе в марте проводили совместные учения с Красноярским краем. Эта работа выстроена. Сейчас важная задача – обеспечить оперативность информирования диспетчерских служб о пожарах, действующих у границ», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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