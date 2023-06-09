Режим ЧС введен в лесах Красноярского края

Причина – лесные пожары значительной площади, в том числе на границе с Иркутской областью.

Сегодня первый заместитель Роман Колесов, заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин и осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Павел Кирдяпкин на совместном совещании обсудили сложившуюся обстановку с представителями министерства лесного хозяйства Красноярского края.

«Важнейшая задача – предотвратить распространение огня на Приангарье. Особенно это актуально сейчас для Тайшетского района. На его границе в марте проводили совместные учения с Красноярским краем. Эта работа выстроена. Сейчас важная задача – обеспечить оперативность информирования диспетчерских служб о пожарах, действующих у границ», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм.