Доллар приближается к 83. Что дальше?

Аналитики считают, что российская валюта приблизилась к опасным уровням.
Рубль на торгах Мосбиржи в четверг продолжил ослабление. Курс достиг доллара достиг 82,75 руб.
– Сложившаяся картина выглядит опасной для рубля, – считают аналитики БКС Мир инвестиций. – Так как после отметки 83,5 следующие сильные уровни сопротивления находятся лишь на 87–89.
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Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть. На рынке нефти вчера прошла волна распродаж. Фьючерсы Brent упали на 1,6%, а в моменте теряли более 3%. Падение спровоцировали слухи о том, что США и Иран, возможно, приближаются к промежуточному соглашению по ядерной сделке. Позже обе стороны опровергли эту информацию, но отыграть все снижение фьючерсам на нефть не удалось. Контракты Brent торгуются около $75–76.