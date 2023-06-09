Доллар приближается к 83. Что дальше?

Аналитики считают, что российская валюта приблизилась к опасным уровням.

Рубль на торгах Мосбиржи в четверг продолжил ослабление. Курс достиг доллара достиг 82,75 руб.

– Сложившаяся картина выглядит опасной для рубля, – считают аналитики БКС Мир инвестиций. – Так как после отметки 83,5 следующие сильные уровни сопротивления находятся лишь на 87–89.

Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть. На рынке нефти вчера прошла волна распродаж. Фьючерсы Brent упали на 1,6%, а в моменте теряли более 3%. Падение спровоцировали слухи о том, что США и Иран, возможно, приближаются к промежуточному соглашению по ядерной сделке. Позже обе стороны опровергли эту информацию, но отыграть все снижение фьючерсам на нефть не удалось. Контракты Brent торгуются около $75–76.