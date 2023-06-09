РУСАЛ и ЭН+ учредили новую стипендиальную программу

Во вторник, 13 июня в 10:00 (мск) состоится онлайн-конференция о старте новой Стипендиальной программы РУСАЛа и ЭН+.

Спикеры РУСАЛа расскажут обо всех подробностях новой программы, ее идеи и цели, представят новшества, преимущества, механизмы подачи заявки.

Руководители высших и средних учебных заведений страны – участники программы прошлых лет дадут экспертную оценку.

Студенты – участники программы 2021 – 2022 годов поделятся впечатлениями об участии в программе, расскажут свой личный опыт, чем именно привлекла их программа, что получили в итоге, оправдались ли ожидания.

«Мы приглашаем к эфиру всех, кто хочет попробовать свои силы и подать заявку на участие в программе», – говорят в компании.

Смотреть и слушать прямой эфир можно 13 июня с 10.00 (время московское) на сайте www.krsk.kp.ru и группе «Комсомольской правды» - Красноярск ВКонтакте.

Задать вопрос заранее, до 10.00 13 июня, можно по электронной почте: varvara.rudovskaya@phkp.ru