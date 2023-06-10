Праздник книги и чтения «Литературный квартал» состоится в Иркутске

Иркутск отметит праздник книги и чтения «Литературный квартал» 11 июня в сквере имени Кирова, сообщили в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Торжественное открытие состоится в 12:00: на сцене выступят местные писатели, поэты, журналисты, профессиональные артисты и творческие коллективы.

Жителей и гостей города ждет обширная программа, посвященная 100-летию первой детской библиотеки им. А. С. Пушкина, юбилею Леонида Гайдая, а также защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, уделят внимание Году педагога и наставника.

Будут развернуты интерактивные, тематические и познавательные площадки.

Для детей и их родителей сотрудники библиотек подготовили кукольный спектакль «Золотая рыбка». Запланированы интеллектуальные игры и старинные русские забавы.

Гости получат книги в рамках акции «От читателя к читателю». Их посетители библиотек приносили заранее. Также будет возможность оставить произведения и взять новые.

Желающие смогут присоединиться к поэтическому флешмобу «Палитра пушкинского слога». Для этого организаторы просят взять с собой зонты.

Завершится праздник в 16:00. За активное участие в работе творческих площадок, правильные ответы в краеведческих и литературных викторинах, чтение стихов и отрывков прозы вручат призы.