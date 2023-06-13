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Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области

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На одном из судов повредилась емкость с топливом. В ней было 138 тонн горючего.

13 июня в 7:30 утра стало известно о столкновении двух танкеров на реке Лена. Одно из судов – ТР-901 находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина.

«В результате столкновения у «Ерофея Хабарова» повреждена одна из емкостей. В ней было 138 тонн топлива. Вокруг судна установлено боновое ограждение, использовано 300 кг сорбента», – пишет в телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

В районе введен режим ЧС. Ситуацию осложняет тот факт, что река – судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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