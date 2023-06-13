Режим ЧС действует в Киренском районе Иркутской области из-за столкновения танкеров на реке Лена

По сообщению управления Роспотребнадзора по Иркутской области, расположенные ниже по течению населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин.

Это поселок Воронежский, села Салтыкова, Алымовка, Никулино, Банщиково, Чечуйск, поселки Юбилейный, Визирный, села Петропавловск, Орлова, Коршуново.

«Населению рекомендовано не использовать для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воду из реки Лена ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации», – сообщает в телеграм-канале ГУ МЧС региона.

Угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

Напомним, что 13 июня в 7:30 утра стало известно о столкновении двух танкеров на реке Лена. Одно из судов – ТР-901 находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина.