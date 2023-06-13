Капитан судна «Ерофей Хабаров», которое столкнулось с танкером на реке Лена, мог быть нетрезв

Правоохранители установили, что транспортом управлял его помощник.

«Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело», – пишет губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Напомним, что 13 июня в 7:30 утра стало известно о столкновении двух танкеров на реке Лена. Одно из судов – ТР-901 находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина.