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Суммарный объем контрактов на ПМЭФ может достичь 6 трлн рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 14 июня. Объем заключенных на нем контрактов оценили опрошенные «Известиями» эксперты.

В этом году упор в части инвестиций будет делаться на отечественные компании, способные заместить ушедшие из России иностранные, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В 2022-м сумма заключенных контрактов превысила 5,6 трлн рублей. Ожидается, что в этом объем сделок будет не меньше 6 трлн, добавил эксперт.

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К слову, власти одного Петербурга планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму более 500 млрд рублей, говорил ранее губернатор Александр Беглов. Также сообщалось, что в планах у Москвы оформить ряд ключевых соглашений в области развития отрасли беспилотных авиасистем, а также в направлениях «промышленный дизайн» и «квантовые технологии».

Сумма контрактов, заключенных на ПМЭФ, может достигнуть несколькоих десятков миллиардов долларов, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, основные сделки, предположительно, будут включать инвестиции в инновационные отрасли, соглашения о сотрудничестве между компаниями и государствами, торговые контракты и подписание меморандумов о взаимопонимании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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