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Быстро перестроить российскую экономику не получится – Греф

Российская экономика сильно интегрирована в мировую, перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Я говорил о том, что возможен такой сценарий, и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно», – говорит Греф.

По словам главы Сбербанка, страна производит ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому мы будем оставаться экспортно-ориентированной страной.

«Но насколько мы сможем устроить вторую циркуляцию, как говорят китайцы, то есть использовать потенциал внутреннего спроса, в том числе освободившегося после ухода традиционных поставщиков с нашего рынка, это пока еще вопрос», – заключает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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