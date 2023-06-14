Быстро перестроить российскую экономику не получится – Греф

Российская экономика сильно интегрирована в мировую, перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Я говорил о том, что возможен такой сценарий, и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно», – говорит Греф.

По словам главы Сбербанка, страна производит ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому мы будем оставаться экспортно-ориентированной страной.

«Но насколько мы сможем устроить вторую циркуляцию, как говорят китайцы, то есть использовать потенциал внутреннего спроса, в том числе освободившегося после ухода традиционных поставщиков с нашего рынка, это пока еще вопрос», – заключает эксперт.