Проекты импортозамещения представит Иркутская область на ПМЭФ – 2023

Главная тема форума в этом году – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». О планах делегации Прингарья в Санкт-Петербурге рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В работе ПМЭФ принимают участие более 17 тысяч человек из 130 стран и регионов. Деловая программа форума разделена на пять тематических блоков, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели. Программа ПМЭФ насчитывает более 140 мероприятий, в которых примут участие более тысячи модераторов и спикеров.

Иркутская область на ПМЭФ презентует наиболее значимые инвестиционные проекты. Они будут представлены на стенде Сибирского федерального округа.

– В этом году Иркутская область презентует на форуме проекты, реализация которых направлена, в том числе, на импортозамещение. Укрепление технологического суверенитета в условиях санкций является одной из основных задач, поэтому особое внимание уделяется развитию отраслей, зависимым от импортных поставок, – пояснил Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, сегодня в Приангарье реализуются крупные инвестиционные проекты, которые могут закрыть потребности в той или иной продукции. Так, например, запуск Иркутской нефтяной компанией завода полимеров в Усть-Кутском районе обеспечит область полимерными материалами, применяемыми в машиностроении, медицине, тяжелой и легкой промышленности. Этот и другие проекты будут представлены на ПМЭФ.

Кроме того, губернатор Иркутской области уточнил, что в рамках ПМЭФ запланировано подписание более 20 соглашений, в их числе инвестиционные, межрегиональные и другие.

Запланированы встречи и подписания соглашений с федеральными институтами развития, с постоянными партнерами региона. В рамках форума делегация Иркутской области проведет 10 официальных встреч с представителями Госкорпораций и федеральных органов власти, на которых предполагается обсудить значимые для региона вопросы.