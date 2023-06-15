Фильм «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовал показ фильма «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров». В документальном кино рассказывают о масштабном инвестиционном проекте Иркутской нефтяной компании.

«Построить мегазавод там, где лишь лес и вечная мерзлота, привезти оборудование, работать при температуре -53 и не попасть в лапы медведя. Тут нужны сильные люди, наделенные мужеством и отвагой. Фильм о крупнейшем логистическом и инженерном проекте в современной истории региона, повествующий о доставке из южнокорейского порта Масан в Усть-Кут по Севморпути крупнотоннажного оборудования, о строительстве завода полимеров и их производстве — от добычи газа на месторождениях до выпуска полиэтилена», - говорится в описании онлайн-кинотеатра.

В марте 2023г. фильм стала лауреатом конкурса в рамках XII Московского международного фестиваля корпоративного видео. Фильм получил награды в двух номинациях: «PR-видео» и «Лучший сценарий». Фильм доступен к просмотру по ссылке.

Премьера состоялась на телеканале Discovery Channel в России 26 февраля 2022 года. Фильм в нефтегазохимической отрасли стал одним из самых популярных в подобном жанре документалистики – за год количество просмотров на корпоративном YouTube-канале ИНК превысило 1,2 млн. Также фильм получил свыше 2 тыс. положительных комментариев.

Съемки документального фильма «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» были организованы осенью 2021 года и длились около 2 недель на севере Иркутской области. За это время съемочная группа посетила Усть-Кут, где находятся производственные объекты Иркутской нефтяной компании, и Ярактинское месторождение, где добывают нефть и газ. Всего в съемках фильма приняли участие более 30 человек.