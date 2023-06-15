Распределительный центр сельскохозяйственной продукции построят в Иркутской области

Реализация значимого инвестиционного проекта стала предметом соглашения, которое сегодня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Сельскохозяйственный промышленный комплекс «Палп-Агро» Наталья Муратова.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Распределительный центр сельхозпродукции планируется возвести на территории Уриковского муниципального образования. По данным министерства экономического развития и промышленности региона, это будет крупный складской комплекс, где будет храниться и обрабатываться разнообразная сельскохозяйственная продукция: свежие фрукты и овощи, зерно, молочные продукты, мясо и другие товары, произведенные на местных фермах.

Задача распределительного центра – обеспечить производителей доступом к большим рынкам сбыта и помочь им увеличить объемы производства, а также предоставить покупателям широкий выбор качественной продукции по доступным ценам.

– Вопросу продовольственной безопасности сейчас уделяется особое внимание, и распределительные центры играют в этой системе важную роль. Такие инфраструктурные проекты способствуют развитию агропромышленного комплекса региона в целом, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На текущий момент выбран земельный участок под объект, идет подготовка документов для подачи заявки на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей. Предполагается, что при реализации проекта будет создано не менее 50 рабочих мест, планируемый объем налоговых отчислений составит 750 млн рублей.

Начать строительство распределительного центра сельхозпродукции планируется в 2024 году, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 2026 год.