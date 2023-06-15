Бюджетные учреждения Иркутской области проверят на предмет «серого» майнинга

Компания «Иркутскэнергосбыт»обратилась к главам городов и районов Иркутской области с предложением провести проверку энергопотребления подведомственных учреждений на предмет выявления возможных фактов майнинга криптовалюты.

За последнее время специалисты обнаруживали специфичное оборудование на территории медицинского учреждения в Иркутском районе, средней общеобразовательной школы в Шелехове и других организациях. По мнению энергетиков, данный вид деятельности не только причиняет имущественный ущерб самим учреждениям, но и создает угрозу безопасности и жизни людей. Специфическое оборудование расположенное в неприспособленных для этого местах нередко перегревается, что приводит к коротким замыканиям и пожарам с трагическими последствиями. Круглосуточная высокая нагрузка влечет за собой скачки напряжения, из-за чего выходит из строя дорогостоящее оборудование, происходят аварийные отключения электроэнергии.

Как показывает практика, установщиками техники для добычи криптовалюты могут быть наемные работники обладающие навыками обращения с электросетями, а также разного рода IT-специалисты, имеющие прямой доступ к подсобным помещениям.

Чтобы установить факт «серого» майнинга, необходимо провести анализ энергопотребления, сравнив расход ресурса за разные периоды. При визуальном осмотре зданий важно обращать внимание на характерный гул работы машинок, наличие так называемых шумобоксов, высокое выделение тепла.

Энергетики также рекомендуют властям информировать жителей о последствиях «серого» майнинга в многоквартирных и частных домах, гаражах, хозяйственных постройках, обратив внимание на важность своевременного обращения по каждому подобному факту в ресурсоснабжающую организацию. Известны случаи, когда «серые» майнеры подключали оборудование к общедомовым приборам учета, в результате чего граждане получали платежные документы с суммами в десятки и сотни раз превосходящие размеры ежемесячных платежей за электроэнергию.

Сообщить о «сером» майнинге можно по телефону горячей линии 8-800-100-9-777, направить сообщение на адрес электронной почты mining@es.irkutskenergo.ru либо написать об этом в группах Иркутскэнергосбыт в социальных сетях.