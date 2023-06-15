Иркутская область, Эн+ и «Русский Водород» создадут Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском

Это даст импульс для развития химической промышленности и энергетики региона.

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, в рамках ПМЭФ-2023 подписал соглашение с правительством Иркутской области и компанией «Русский Водород» о сотрудничестве в области социально-экономического развития региона, в том числе в рамках реализации проекта Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

Подписи под документом поставили операционный директор Эн+ Михаил Хардиков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор «Русского Водорода» Эдуард Маликович.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по вопросам создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском, а также иным совместным проектам по развитию химической промышленности Иркутской области. Наряду с этим значительное внимание будет уделено привлечению инвестиций в регион и улучшению экологической обстановки.

Операционный директор Эн+ Михаил Хардиков отметил:

«Создание Федерального центра химии даст импульс для развития химической промышленности и энергетики Иркутской области – опорного региона компании Эн+. Рекультивация площадки бывшего комбината позволит решить накопленные за многие годы экологические проблемы. Эн+ со своей стороны готов содействовать в этой работе, обеспечив проект надежным и качественным энергоснабжением».

Федеральный центр химии предполагает образование крупного промышленного кластера, в котором будут работать предприятия химической отрасли. Основанный Олегом Дерипаской Эн+ выступит единым оператором энергоснабжения промышленных площадок, что позволит повысить надежность энергообеспечения, уменьшив срок технологического присоединения объектов.

«Реализация проекта позволит решить целый комплекс вопросов. Речь и об улучшении экологии, о чем говорил Президент России, и о привлечении инвестиций в Иркутскую область, и о развитии отечественного химпрома, что в условиях беспрецедентного давления на нашу страну ускорит процесс импортозамещения критически важной продукции», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Водород является топливом глобального энергоперехода, и наращивание его производства необходимо не только для достижения углеродной нейтральности России, но и технологического суверенитета страны», — добавил генеральный директор «Русского Водорода» Эдуард Маликович.