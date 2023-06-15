Глава Приангарья Игорь Кобзев поучаствовал в Большом Совете МАСС

98-е Общее собрание членов Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) состоялось в рамках работы Петербургского международного экономического форума. В повестку вошло несколько вопросов, предполагающих коллективное обсуждение руководителями сибирских территорий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В своем вступительном слове полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил важность совместной работы в рамках единого стенда «Большая Сибирь» Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с докладом о результатах разработки и перспективах внедрения единой межрегиональной информационно-сервисной платформы «Большая Сибирь» для удовлетворения потребностей населения и государственных заказчиков в отечественных товарах.

– Произошедшие в 2022 году геополитические события повлияли на действующие логистические цепочки, что привело к сбою поставок значимой продукции. В целях обеспечения существующего в каждом регионе спроса и увеличения товарооборота я выступил с инициативой создания единой электронной площадки, интернет-сайта для повышения эффективности межрегиональной кооперации регионов в СФО. Такая система, считаю, позволит развить кооперационные связи регионов Сибири, нарастить внутренний товарооборот, и как следствие, экономические показатели участников кооперации, а также обеспечить продовольственную стабильность, – отметил Игорь Кобзев.

Эта инициатива была поддержана полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Он поставил задачу превратить информационный ресурс в полноценную торгово-закупочную площадку – окружную информационно-сервисную платформу Сибирского федерального округа, которая объединяет электронные площадки для каждого субъекта, где есть и покупатели, в том числе для нужд регионального заказа, и поставщики, которые предлагают продукцию.

По его поручению исполнительный комитет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» совместно с органами исполнительной власти сибирских регионов начал работу. Проект окружной информационно-сервисной платформы «Большая Сибирь» был представлен на Красноярском экономическом форуме – 2023.

Платформа «Большая Сибирь» предназначена для развернутого представления и доступа к товарам и услугам предприятий – поставщиков и производителей Сибири, обеспечения межрегионального взаимодействия и расширения спектра предложений для государственных и муниципальных закупок. Государственные и муниципальные заказчики, а также предприятия всех видов собственности могут размещать запрос на свои потребности в товарах или услугах, а представители малого и среднего предпринимательства – оперативно предлагать номенклатуру выпускаемой ими продукции или перечень оказываемых услуг. Два пилотных региона (Кузбасс и Алтайский край) уже осуществили интеграцию своих электронных торговых площадок с межрегиональной платформой «Большая Сибирь». Иркутская область и Республика Хакасия совместно с Исполкомом МАСС разрабатывают дорожную карту по внедрению единой межрегиональной платформы «Большая Сибирь».

Главы регионов одобрили представленные результаты разработки единой межрегиональной информационно-сервисной платформы «Большая Сибирь», отметив необходимость организации мероприятий по привлечению региональных поставщиков продукции, промышленных предприятий и сельхозпроизводителей к работе на платформе.