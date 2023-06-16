«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»

Для создания качественных туробъектов в Иркутской области есть все предпосылки – это тренд на путешествия внутри России, турпоток из Азии и сильный магнит – Байкал, считает председатель экспертного совета по апартаментам РГУД, генеральный директор УК VALO Service Константин Сторожев.

«Качественных объектов – по пальцам пересчитать»

Ключевой тренд в туризме – путешествия внутри России. Конечно, пандемия и нынешняя кризисная ситуация немного приостановили процесс. Но в целом этот важный тренд, который запустили на долгие годы, не переломить, считает Константин Сторожев. Состоятельные россияне начали активно путешествовать по стране, но Иркутск пока не может обеспечить качественного размещения для этих туристов. Особенно остро проблема стоит на Байкале.

– В международной классификации качественное размещение обычно начинается с трех звезд, но в большей степени это относится все же к 4-5 звёздам, – пояснил эксперт РГУД. – Я был в Иркутске, на Байкале: качественные объекты можно по пальцам пересчитать. Из-за этого сегодня регион проигрывает конкурентам, тому же Алтаю, где уже построены высококлассные туристические объекты.

Еще один важный момент. В Иркутске к внутреннему турпотоку может присоединиться мощный поток туристов из Азии. Он восстановится в перспективе нескольких лет, считает Константин.

– Рядом с Иркутском находится Байкал – сильный магнит и знаковый объект, поэтому я уверен, турпоток сюда обязательно пойдет, и у Иркутска появится туристическое будущее. В целом, этих трендов уже достаточно, чтобы стали появляться качественные средства размещения. Знаю, сейчас многие инвесторы, гостиничные операторы рассматривают в вашем регионе проекты именно в четырех- и пятизвездочном формате. Мы тоже оформляем резидентство в Байкальске и будем реализовывать большой проект не ниже 4*, ближе к 5*.

«К 130 кварталу тоже относились со скепсисом»

Эксперт РГУД уверен, что со строительством 4* и 5* отелей турпоток в регион увеличится в разы.

– Сложно назвать точные цифры, но большие перспективы уже видны. Пока туристам летать из Петербурга и Москвы в Иркутск дорого. Туристическая инфраструктура на Байкале практически отсутствует и нуждается в развитии. Чтобы посетить интересные места, приходится переплачивать. Я имею в виду путешествия по воде, на вертолёте. При этом нехватка качественных отелей не позволяет этому сервису развиваться. При появлении высококлассных объектов на Байкале турпоток в регионе вырастет, увеличатся и инвестиции.

Сомнения в отношении строительства премиум-объектов в Иркутской области, который выражают некоторые участники рынка, эксперт не разделяет.

– Что могут изменить несколько отелей 4* и 5*?! Очень много! Я отлично помню скепсиc по поводу проекта 130 квартала, в котором участвовал 13 лет назад. Нам тогда тоже говорили: «Что может изменить один квартал в Иркутске?» Но мы сделали, объект появился – и принципиально изменилось восприятие города. Также, уверен, будет и с премиум-объектами в туристической сфере. Иркутск станет одним из крупных центров деловой и туристической активности.

«Время пришло!»

Инвестиции в гостиничную отрасль крайне консервативные, а окупаемость вложений очень длинная. Но привлечь их можно, если использовать новые форматы, считает Константин Сторожев.

– Мы специализируемся на инвестициях в кондоформате. То есть в гостинице каждый номер принадлежит отдельному собственнику, но все номера гостиницы находятся под централизованным управлением. Собственники владеют долей гостиничного бизнеса, а не помещением в чистом виде. Они не могут им распоряжаться и сразу отдают его в управление. Такой вид инвестиций мы считаем очень перспективным, именно этот формат мы планируем использовать в вашем регионе.

В таком формате команда Константина уже запустила в Санкт-Петербурге крупный комплекс апарт-отелей на 3651 апартамент. В нем 8 корпусов различных гостиничных брендов, 2 из которых международные.

– Мы готовы передавать наработанный опыт регионам. Всё лучшее, что удалось создать в Петербурге, будем внедрять теперь у вас. Иркутск, время пришло!

Потенциал классических инструментов инвестиций тоже себя не исчерпал, именно благодаря им в историческом центре Иркутска в ближайшее время появятся объекты высокого уровня. Если сейчас в городе существует всего несколько бутик-отелей 5*, то в результате строительства номерной фонд премиум-сегмента увеличится вдвое.