Магазин ритуальных товаров снесли на Радищева в Иркутске

Здание на улице Радищева, 220б в Иркутске, где владелец продавал ритуальные товары, снесли – в мэрии рассказали, почему это было необходимо.

Фото мэрии Иркутска

«Земельный участок, на котором возведено строение, принадлежит муниципалитету. В адрес администрации Иркутска неоднократно поступали жалобы на вырубленные деревья, а также незаконную предпринимательскую деятельность. С учетом злостного уклонения должника от исполнения решения суда мэрией принято решение снести самовольный объект за счет бюджета города», – пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом Иркутска.

Фото мэрии Иркутска

Объект был возведен самовольно. Разрешительные документы на возведение здания не выдавались. Решение о его сносе было принято еще в 2021 году, однако собственник соответствующих мер не принял, потому власти взяли ситуацию в свои руки.