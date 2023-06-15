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Магазин ритуальных товаров снесли на Радищева в Иркутске

Здание на улице Радищева, 220б в Иркутске, где владелец продавал ритуальные товары, снесли – в мэрии рассказали, почему это было необходимо.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«Земельный участок, на котором возведено строение, принадлежит муниципалитету. В адрес администрации Иркутска неоднократно поступали жалобы на вырубленные деревья, а также незаконную предпринимательскую деятельность. С учетом злостного уклонения должника от исполнения решения суда мэрией принято решение снести самовольный объект за счет бюджета города», – пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом Иркутска.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Объект был возведен самовольно. Разрешительные документы на возведение здания не выдавались. Решение о его сносе было принято еще в 2021 году, однако собственник соответствующих мер не принял, потому власти взяли ситуацию в свои руки.


<p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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