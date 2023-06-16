Дерипаска: Приватизация нужна для роста экономики

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявила о важности приватизации. По её словам, в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам", передает РИА Новости. Давний критик политики ЦБ бизнесмен Олег Дерипаска на этот раз поддержал Эльвиру Набиуллину.

– В этом Председатель Центрального Банка России абсолютно права. Без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны нам вряд ли удастся преодолеть ограничения, возникшие в результате санкций, и увеличить экспортно-импортные операции с дружественными странами, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики. Приватизация всего и сейчас – главный лозунг наших дней! – написал он в соцсетях.

Напомним, Олег Дерипаска регулярно критикует денежно-кредитную политику Банка России. Так , 10 июня он назвал полным абсурдом предсказания ЦБ РФ «о возможных мифических рисках перегрева российской экономики».

– Если уже 9-й год подряд нет возможности привлечь инвестиции в строительство новых предприятий, покупку нового оборудования, НИОКР, в том числе и потому что ставки в кабальной российской госбанковской системе находятся на запредельно высоких уровнях — таких, что даже для населения ипотека начинается почти от 10% (это при том, что в Китае ставка по ипотеке порядка 4%). То, о каком росте производительности труда и импортозамещения в таких условиях может идти речь? Мы же неконкурентноспособны в сравнении с нашими основными партнёрами. Ни в одной нормальной стране мира нет таких запредельно высоких ставок. И это с учётом той тяжелейшей ситуации с санкциями и ограничениями, в которой мы сейчас находимся. Но всё же всем давно очевидно, чего мы ваньку валяем. Хотим невиданных темпов экономического роста? Роста производительности труда? Роста доходов граждан? Нужно начать вкладывать. Но поверьте: никто не будет вкладывать свои деньги, когда банки тебя будут финансировать (доить) под эти же проекты кредитами с запредельно высокими ставками. Да и ещё с учетом сегодняшнего давления на бизнес со стороны правоохранительных органов все проекты и инвестиции у нас здесь являются очень рискованными. Так что если не будем снижать ставки по кредитам и ипотеке — будем лапу сосать, – заявил Дерипаска.