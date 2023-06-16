РУСАЛ построит глиноземное производство в Ленинградской области

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Правительство Ленинградской области подписали на XXVI Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместной реализации проекта по строительству и развитию инфраструктуры для современного глиноземного производства.

Согласно тексту соглашения, стороны намерены совместно реализовать комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры и производства глинозёма на территории Ленинградской области.

РУСАЛ планирует инвестировать около 400 млрд рублей в строительство четырех технологических ниток глиноземного производства, а также в портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Правительство Ленинградской области окажет консультационную, организационную и регуляторную поддержку реализации проекта. Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года, строительство второй очереди с аналогичной мощностью должно завершиться в 2032 году. Благодаря реализации данного проекта планируется создать в регионе до 7,5 тысяч новых рабочих мест, а также современную городскую среду для проживания всех занятых на производстве и их семей.

«Правительство Ленинградской области накопило огромный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов - портовых комплексов, дорожной инфраструктуры и железнодорожных узлов, машиностроительных, химических и газоперерабатывающих производств - в сотрудничестве с частными инвесторами. Мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность Ленинградской области и рассчитываем, что благодаря своему богатому опыту регион поможет нам реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию нового производства», – подчеркнул генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Развитие портовой инфраструктуры Ленобласти привлекает действительно крупные инвестпроекты. И мы рады развитию сотрудничеству с РУСАЛом. Когда мы говорим, что Россия должна сократить зависимость от импортного сырья, мы имеем в виду, в первую очередь, стратегические отрасли, к которым относится металлургия. Стране нужны современные производственные комплексы, которые обеспечат сырьем промышленные предприятия», - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.