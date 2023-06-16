РЭЦ и Иркутская область договорились усилить поддержку экспортеров региона

В рамках работы XXVI Петербургского международного экономического форума Правительство Иркутской области и АО «Российский экспортный центр» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Предметом соглашения является взаимодействие сторон в целях развития экспорта продукции региона и расширение внешнеэкономической деятельности Иркутской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Документ предусматривает отбор экспортно ориентированных компаний региона и формирование для них индивидуальных дорожных карт по расширению экспортной деятельности, а также клиентское сопровождение компаний на этом пути.

Российский экспортный центр и Иркутская область также будут актуализировать действующие меры поддержки бизнеса и разрабатывать новые, повышать роль женского предпринимательства, разрабатывать новые механизмы акселерации и продвижения местных компаний на внешние рынки, а также работать над интеграцией региональных мер поддержки в каталог услуг на платформе «Мой экспорт», проводить бизнес-миссии для Иркутских компаний за рубежом и многое другое.

На встрече было озвучено, что сегодня более 80 % внешнеторгового оборота Иркутской области занимают экспортные поставки. Наибольший удельный вес в экспорте региона занимает несырьевой неэнергетический экспорт, этот показатель составляет более 55 %.

– По итогам 2022 года и первого квартала текущего года экспортные показатели Иркутской области сохраняют положительную динамику. Основными партнерами из дальнего зарубежья традиционно являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Республика Корея, Япония, Монголия, Индия. Из стран ближнего зарубежья основные поставки продукции на экспорт осуществляются в Узбекистан, Казахстан, Республику Беларусь, – отметил Игорь Кобзев.

– В 2022 году мы помогли компаниям Иркутской области заключить экспортные контракты на сумму более $590 млн, и видим, что компании региона могут и готовы увеличивать свое присутствие за рубежом. Иркутская область активно внедряет инструменты Регионального экспортного стандарта и создает необходимые условия для реализации своего экспортного потенциала. Наше соглашение позволит наладить более тесную работу с регионом и охватить поддержкой большее число компаний, — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Отметим, основу экспорта из Иркутской области составляют топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них, продукция из древесины и химической промышленности. В 2022 году наибольший рост объема экспортных поставок зафиксирован в группе топливно-энергетических товаров, рост составил 76 %, в основном за счет увеличения поставок нефти и нефтепродуктов. Также увеличились поставки товаров химической промышленности.

В Иркутской области также действует региональный Центр поддержки экспорта, в 2022 году при его содействии заключено 78 экспортных контрактов на поставку деревянных домокомплектов, арматуры, строительных материалов, удобрений, саженцев и многого другого. В текущем году уже заключено 19 контрактов, из них два субъекта предпринимательства из сферы пищевой промышленности вышли на экспорт впервые.