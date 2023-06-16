Сегежа Групп займётся развитием деревянного домостроения в Иркутской области

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключено между Правительством Иркутской области и Группой компаний «Сегежа» в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Кобзев и президент ПАО «Сегежа Групп» Михаил Шамолин.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Соглашение направлено на развитие социально-экономической сферы и научно-технического взаимодействия, обеспечение экологической безопасности Иркутской области. В фокусе внимания – разработка и реализация социальных программ в интересах местного населения.

Одно из перспективных направлений сотрудничества – развитие деревянного домостроения в Приангарье. Сейчас в Байкальске реализуется пилотный проект по строительству деревянных малоэтажных жилых зданий с использованием CLT-панелей и других клееных деревянных конструкций. Внедрение данной технологии позволит популяризировать деревянное домостроение на территории Иркутской области, а также откроет возможность ее применения при реализации социально значимых проектов.



– Сегежа Групп – одно из крупнейших лесопромышленных предприятий страны, которое постоянно развивается, расширяет производство, создает новые рабочие места и ведет социальную политику. В прошлом году компания вышла и на рынок нашего региона. У компании много планов в Иркутской области, и Правительство региона, в свою очередь, готово оказывать поддержку, реализовывать совместные социальные и инвестиционные проекты, искать новые направления для сотрудничества, и соглашение эти планы закрепляет, – отметил Игорь Кобзев.



Так, в рамках взаимодействия Правительство Иркутской области сейчас прорабатывает вопрос расширения использования биотоплива, в том числе пеллет, на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона.

Этот вид топлива при аналогичной эффективности более экологичен, чем традиционные источники энергии, как в процессе потребления, так и при производстве.– Иркутская область является одним из важнейших регионов нашего присутствия. Наряду с модернизацией производств мы традиционно уделяем пристальное внимание программам корпоративной социальной ответственности, при этом подходим к задаче комплексно. Наши ноу-хау в сфере деревянного многоэтажного жилого домостроения также помогут эффективно решить проблему расселения граждан из ветхого и аварийного жилья – люди переедут в комфортабельные квартиры, со здоровым микроклиматом, возведенные по «последнему слову техники» из качественной российской древесины, – добавил Михаил Шамолин.