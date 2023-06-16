ЦБ увеличит ценз для квалифицированных инвесторов до 25 млн рублей

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута сообщил, что регулятор планирует поднять имущественные ценз с 6 млн до 24–25 млн руб. для получения статуса квалифицированного инвестора. Решение принято по результату анализа накопленной инфляции, а также с учетом международного опыта «в сопоставимых ценах».

«Но что мы считаем возможным — это повышение ценза в два этапа с определенным лагом — до 12 млн, например, и потом до 24–25 млн руб. С момента принятия закона, например, год действует первый шаг, потом начинает действовать второй шаг»,— сказал господин Мамута на Петербургском международном экономическом форуме, его слова приводит «Прайм». Он добавил, что постепенное повышение ценза позволит рынку адаптироваться.

Изначально Центробанк планировал поднять имущественный ценз с 6 млн до 30 млн руб.