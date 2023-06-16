Сбер запустит первый в России автоматизированный сервис оценки инвестиционного портфеля

В СберБанк Онлайн в июле появится автоматизированный сервис оценки инвестпортфеля SberInvestScore. В нём любой сможет оценить, насколько сбалансирован и диверсифицирован его инвестиционный портфель и соответствует ли он его целям и инвестпрофилю. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на сессии «Формирование финансовой культуры как фактор роста» Петербургского международного экономического форума.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«SberInvestScore позволит любому человеку независимо от уровня знаний оценить сбалансированность и эффективность своего инвестиционного портфеля и улучшить его на основе индивидуальных рекомендаций. И, главное, всё это не займёт много времени. Сервис не имеет аналогов в России, в мире аналогичные сервисы есть лишь у некоторых крупнейших финансовых компаний. Так что клиенты Сбера получат эксклюзивную возможность повысить качество управления своими деньгами».

SberInvestScore будет анализировать все инвестиционные инструменты клиента: готовые инвестиционные решения (открытые ПИФы, стратегии доверительного управления), инструменты на брокерском счёте клиента в Сбере. В будущем планируется включить в расчёт средства клиента на депозитах и расчётных счетах.

Методика расчёта основывается на четырёх показателях:

соответствие инвестпрофилю (насколько инвестиционный профиль клиента соответствует риск-рейтингу его портфеля);

(насколько инвестиционный профиль клиента соответствует риск-рейтингу его портфеля); диверсификация (насколько разнообразны компоненты портфеля);

(насколько разнообразны компоненты портфеля); защита капитала (какова доля консервативных финансовых инструментов с возвратом инвестиций в конце срока их действия);

(какова доля консервативных финансовых инструментов с возвратом инвестиций в конце срока их действия); регулярные выплаты (какова доля продуктов с выплатой дохода, например облигаций или фондов с регулярными выплатами).

В итоге портфелю присваивается оценка по 100-балльной шкале (если инвестпрофиль не присвоен, то сначала нужно пройти профилирование). В зависимости от результата SberInvestScore выдаёт персональную рекомендацию на основе готовых инвестиционных решений. Таким образом, клиент получает возможность создать сбалансированный портфель с минимальными затратами, ведь порог входа в готовые решения — всего 100 рублей.