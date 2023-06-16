Курс на восток: Эн+ заявила о необходимости создания федерального центра по подготовке преподавателей колледжей в Сибири

Об этом сообщил глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 14 по 17 июня. Представители энерго-металлургического холдинга приняли участие в панельной дискуссии федерального проекта «Профессионалитет», организованной при поддержке Минпросвещения России. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил о создании двух федеральных центров подготовки преподавателей колледжей в Калуге и Нижнем Новгороде. В Эн+ считают, что следующий такой центр должен появиться в Сибири.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

– Будем работать над тем, чтобы эта инициатива нашла свое воплощение. Экономика разворачивается на Восток, в Сибири нужны новые кадры. Поэтому нам необходим федеральный центр по подготовке преподавателей в Сибири.

Как пояснили в Минпросвещения, в центрах будет осуществляться подготовка и переподготовка кадров, преподавателей, в том числе мастеров производственного обучения для системы среднего профессионального образования. С 1 сентября этого года по всей стране начнется прием студентов техникумов и колледжей на образовательные программы в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он призван внедрить отраслевую модель подготовки кадров за счёт объединения колледжей и промышленных предприятий в образовательно-производственные кластеры по основным отраслям экономики с дальнейшим трудоустройством по целевым договорам. В Иркутской области готовы принять более 800 человек по энергетическому и металлургическому направлениям. В образовательно-производственные кластеры вошли предприятия Эн+, компания уже активно участвует в проекте, проводит экскурсии и профориентационные мероприятия совместно с учебными заведениями.

В энерго-металлургическом холдинге считают, что важно предоставлять студентам передовые знания и обеспечить такие условия, чтобы «вчерашние» ученики приходя в производство, сразу погружались в процессы. Для обучающихся будут предоставлены места для прохождения практики, возможности для участия в конкурсах. Для преподавателей запланировано проведение обучающих семинаров, предоставление обучающих материалов, проведение консультаций, бесплатные стажировки в Эн+, привлечение к участию в корпоративных образовательных программах Эн+.