Греф прогнозирует рост акций Сбера

Глава Сбера Герман Греф считает, что акции банка в этом году вырастут после прошлогоднего падения.Об этом он заявил во время пресс-подхода на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Лента.ру.

«Я считаю, что наш бренд бесценен. К сожалению, все имеет свои оценку, и в прошлом году мы сильно упали в стоимости, наша цена была 12 миллиардов долларов. Но я думаю, что в этом году она вернется опять на передовые позиции. Мы последние пять лет не выходили из тройки мировых рейтингов и даже были номером один в нем, поэтому я думаю, что мы еще подрастем», — заявил Греф.