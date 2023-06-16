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Греф прогнозирует рост акций Сбера

Глава Сбера Герман Греф  считает, что акции банка в этом году вырастут после прошлогоднего падения.Об этом он заявил во время пресс-подхода на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Лента.ру.

«Я считаю, что наш бренд бесценен. К сожалению, все имеет свои оценку, и в прошлом году мы сильно упали в стоимости, наша цена была 12 миллиардов долларов. Но я думаю, что в этом году она вернется опять на передовые позиции. Мы последние пять лет не выходили из тройки мировых рейтингов и даже были номером один в нем, поэтому я думаю, что мы еще подрастем», — заявил Греф.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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