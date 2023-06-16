Загрузка отеля не ниже 90% – Сбер на ПМЭФ презентовал курорт в Крыму «Mriya Resort & SPA»

Загрузка отеля не ниже 90% вне зависимости от сезона, сообщил на презентации Сбербанк.

Каждый год «Mriya Resort & SPA» посещают около 300 тысяч человек. Турпоток не упал даже после ограничения авиасообщения – курорт организует для гостей трансфер из аэропортов Минеральных Вод и Ставрополя, а также с вокзалов Симферополя и Керчи, передает "Эксперт" со ссылкой на слова генерального директора «Mriya Resort & SPA» Самвела Саруханяна во время презентации отеля на ПМЭФ.

«Наша задача – каждый день дарить нашим гостям возможность удивляться, чувствовать себя прекрасно духовно и физически. Тем, кто отдыхает у нас бесплатно доступны лучшие медицинские услуги, 40 аутлетов с блюдами высокой кухни от лучших шеф-поваров, иммерсивные обеды и ужины вызывают у наших гостей восторг. Например, недавно наша команда готовила блюда царской кухни», - рассказал Самвел Саруханян.

В «Mriya Resort & SPA» 449 номеров и отдельные коттеджи, которые способны принять до 1 300 гостей. Общая территория – 64 гектара. Политика курорта – это открытость, посещать его и пользоваться его уникальной инфраструктурой могут не только гости, но и все желающие. Например, в «Mriya Resort & SPA» одна их самых больших в Крыму и живописных набережных. В середине июля на ней планируется открытие яхтенной марины, рассчитанной на прием судов разных классов – от лодок до роскошных яхт.

«Гостеприимство – это индустрия, мы так же как и Сбер, и другие ведущие корпорации мира каждый год устраиваем презентации своих продуктов, проводим тематические фестивали, чтобы быть флагманом этой индустрии. Приглашаю всех к нам в гости, чтобы лично испытать и почувствовать лучшее, что можно испытать и почувствовать в Крыму», - Самвел Саруханян.