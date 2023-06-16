ИИ принесет России 1 трлн рублей к 2025 году

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) во всех взрослых клиниках Москвы поставлено уже около 1 млн диагнозов, рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, есть электронные издания, в которых весь контент целиком создается с помощью искусственного интеллекта на очень высоком редакторском уровне.

«К 2030 году ожидается, что будет порядка $17 трлн вклад в мировой ВВП, и мы должны получить в этом свою справедливую долю. К 2025-му, я думаю, выйдем на 1 трлн рублей эффекта от искусственного интеллекта», – говорит он.