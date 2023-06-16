ВТБ в 1,5 раза нарастит финансирование жилищного строительства

В 2023 году ВТБ более чем в 1,5 раза увеличит объем кредитных соглашений на финансирование проектов жилищного строительства с клиентами среднего бизнеса. В конце года в банке будет действовать 600 соглашений с застройщиками на 950 млрд рублей. Такой прогноз в ходе ПМЭФ-2023 сделал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

По итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ уже на 20% − до 734 млрд рублей - нарастил объем кредитных соглашений на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса по сравнению с показателем начала года. Банк заключил 112 соглашений с застройщиками, что на 65% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Финансирование банка получили более 50 жилищных проектов компаний среднего бизнеса общей площадью около 1 млн кв. м.

«От своевременной поддержки проектов зависит сохранение темпов ввода жилья, дополнительной инфраструктуры, социальных объектов, занятость в отрасли и развитие смежных областей. Поэтому обеспечить долгосрочное стабильное финансирование жилищного строительства – стратегическая задача ВТБ. Мы активно развиваем это направление, в прошлом году банк увеличил объем кредитных соглашений с застройщиками на 65%. До конца этого года рассчитываем заключить еще более 160 соглашений и довести их общее число в портфеле до 600 проектов. Это позволит банку нарастить объем финансирования застройщиков среднего бизнеса в 1,5 раза, до 950 млрд рублей на конец года», − отметил Руслан Еременко.

Топ-менеджер добавил, что в 2023 году девелоперы активнее инвестируют в проекты эконом-класса и комфорт, чем в высокобюджетное жилье. Темпы строительства в отрасли сохраняются стабильными – средний срок реализации проекта составляет 2,5 года. В настоящее время при поддержке ВТБ ведется строительство жилья в 61 регионе России.

Кредитный портфель клиентов среднего бизнеса ВТБ в сфере жилищного строительства с начала 2023 года вырос на треть и составил 286,8 млрд рублей. По итогам года банк рассчитывает нарастить этот показатель в 1,5 раза – до 320 млрд рублей.