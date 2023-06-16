Инструмент подготовки, оценки и сопровождения инфраструктурных проектов – IRIIS – внедрят в Иркутской области

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и автономной некоммерческой организацией «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства». Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский, генеральный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Павел Селезнев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Предметом соглашения стало установление отношений стратегического партнерства, организация и развитие взаимодействия в целях рассмотрения возможности сотрудничества в сфере инфраструктурных инвестиций, направленного на внедрение практики применения системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS.

– Рассчитываю, что результатом нашего сотрудничества станет упрощение привлечения инвестиций в инфраструктуру Иркутской области, повышение качества запуска проектных инициатив, а также обеспечение их эффективности и инвестиционной привлекательности, максимизации положительных экономических, экологических, социальных и иных эффектов, – сказал Игорь Кобзев.

Система IRIIS – это комплексный инструмент подготовки, оценки и сопровождения инфраструктурных проектов, который включает методику оценки, онлайн-модуль, образовательную программу подготовки специалистов, процедуру верификации и сертификации проекта.

По словам Константина Вышковского, опыт внедрения и пилотирования системы IRIIS показал, что комплексная многоаспектная оценка проекта позволяет избежать или значительно минимизировать риски: экономические, социальные и экологические.

Согласно соглашению, его участники намерены содействовать внедрению в регионе лучших международных практик реализации инфраструктурных проектов, стимулировать инвестиционную активность, внедрять системы IRIIS в механизмы отбора и контроля реализации инфраструктурных проектов, оказывать экспертно-консультационное содействие при работе с частными инвесторами и финансирующими организациями, развивать компетенции региональных команд, в том числе предоставляя доступ к образовательным программам.