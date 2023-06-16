Инструмент подготовки, оценки и сопровождения инфраструктурных проектов – IRIIS – внедрят в Иркутской области

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области, государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и автономной некоммерческой организацией «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства». Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский, генеральный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Павел Селезнев.
Предметом соглашения стало установление отношений стратегического партнерства, организация и развитие взаимодействия в целях рассмотрения возможности сотрудничества в сфере инфраструктурных инвестиций, направленного на внедрение практики применения системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS.
– Рассчитываю, что результатом нашего сотрудничества станет упрощение привлечения инвестиций в инфраструктуру Иркутской области, повышение качества запуска проектных инициатив, а также обеспечение их эффективности и инвестиционной привлекательности, максимизации положительных экономических, экологических, социальных и иных эффектов, – сказал Игорь Кобзев.
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Система IRIIS – это комплексный инструмент подготовки, оценки и сопровождения инфраструктурных проектов, который включает методику оценки, онлайн-модуль, образовательную программу подготовки специалистов, процедуру верификации и сертификации проекта.
По словам Константина Вышковского, опыт внедрения и пилотирования системы IRIIS показал, что комплексная многоаспектная оценка проекта позволяет избежать или значительно минимизировать риски: экономические, социальные и экологические.
Согласно соглашению, его участники намерены содействовать внедрению в регионе лучших международных практик реализации инфраструктурных проектов, стимулировать инвестиционную активность, внедрять системы IRIIS в механизмы отбора и контроля реализации инфраструктурных проектов, оказывать экспертно-консультационное содействие при работе с частными инвесторами и финансирующими организациями, развивать компетенции региональных команд, в том числе предоставляя доступ к образовательным программам.