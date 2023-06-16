Выступление Путина на ПМЭФ-2023: 10 цитат

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Прямую трансляцию вел канал «Россия 24». Мы записали 10 самых ярких цитат.

1. О конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы была другая администрация президента США, то конфликт на Украине мог бы пойти по мирному плану.

По словам господина Путина, от этого плана «на Украине и в других западных столицах отказались». Видимо, речь идет о переговорах, которые шли между Россией и США, Россией и ЕС, Россией и НАТО в декабре 2021 года.

2. О сокращении ядерного вооружения

Использование ядерного оружия Россией теоретически возможно, но сейчас в этом нет необходимости, заявил Путин. На вопрос о сокращении ядерного вооружения глава государства ответил: «Хрен им». Он добавил, что «первые ядерные заряды» доставлены на территорию Белоруссии.

«У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят»,– заявил Владимир Путин.

3. О контрнаступлении ВСУ

Президент России Владимир Путин не считает, что вооруженным силам Украины удастся добиться успеха при контрнаступлении. Он рассказал о бое на запорожском направлении, который на тот момент шел «прямо сейчас».

«К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь», – сказал господин Путин.

4. Об экономической политике

России нужно проводить проактивную экономическую политику, строить «экономику предложения», считает президент.

«Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос. Такая экономика – ее часто называют экономикой предложения – предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по всем направлениям, где мы не проявили еще себя должным образом, но возможности для этого – научные, творческие – у нас имеются», – заявил президент.

5. О нефтяной игле

Россия постепенно слезает с нефтяной иглы, реальный сектор экономики набирает обороты.

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?'' Ну вот постепенно эта тенденция набирает оборот»,– сказал президент.

Владимир Путин добавил, что за январь–май ненефтегазовые доходы выросли на 9,1%, что «заметно выше прогнозов». В мае темп составил +28,5%. «Это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты»,– подчеркнул глава государства.

6. Об ушедших из России компаниях

Ушедшие из России компании освободили нишу под 2 трлн руб., а также до 2 млн кв. м торговых площадей.

«Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Некоторые – небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, – сейчас открывают собственные магазины. Я на одном из мероприятий в Москве уже говорил об этом. В этом секторе экономики иностранцы ушли, в большинстве своем освободили до 2 млн кв. м торговых площадей и нишу под 2 трлн руб. Ну, прекрасно: практически все уже занято нашими предпринимателями», – сказал.

7. О возвращения активов

Президент РФ поручил правительству до декабря 2023 г. ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных в российскую юрисдикцию и упростить регистрацию бизнеса в специальных административных районах.

«Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной либо не предусмотрен в их законодательстве», – сказал Владимир Путин.

8. Об индексации МРОТ

Президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% вместо 10%.

– Это намного выше инфляции, – сообщил президент.

9. О проверках бизнеса

«Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий», – сказал президент.

Он подчеркнул, что в 2022 году число проверок бизнеса значительно снизилось.

10. О повышении порога по уголовным статьям

Владимир Путин предложил как минимум в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по нескольким уголовным статьям.

«У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги»,— пояснил глава государства.

Владимир Путин порекомендовал повысить пороги ущерба для экономического состава преступления, где не применяется лишение свободы. Он уточнил, что имеет в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах.