«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале

Павел Поляков, генеральный директор компании «Альянс Ресторанс», отеля Sayen 4*, председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров, убежден: качественные гостиничные объекты на Байкале сейчас даже важнее, чем в Иркутске. «Пока там – хаос. Иногда хочется бульдозером проехать, снести все и сделать правильно», – не скрывает эмоций эксперт. О важности комплексного освоения территорий и строительстве новых отелей 5* – в нашем материале.

Отели 5*: кто клиент?

– Во-первых, стоит рассмотреть группу бизнес-туристов. К ним относятся все командировочные – это и топ-менеджеры, и начальники, и среднетехнический персонал, и вахтовики. Понятно, что в «пятёрках» останавливаются только топы, мы это хорошо знаем и по своему отелю.

Во-вторых, корпоративный сектор, для которого проводят разного рода конференции, форумы, съезды, внутрикорпоративные мероприятия. Мы и сами регулярно для своей многочисленной команды проводим такие мероприятия в Москве и за границей. Не скупимся, всегда заказываем «пятёрочку», чтобы всё было на уровне. Корпоративный сегмент был достаточно большой, но рухнул с пандемией.

Третья группа – туристы, которые едут отдохнуть, часто приезжают семьями. По опыту нашего отеля, не могу сказать, что это многочисленная группа в премиум-сегменте: они чаще селятся в «трёшках».

Кто еще живет в премиум-отелях? Артисты. Но это по большей части имиджевая история. Звезды, как правило, хотят получить всё либо бесплатно, либо с громадными скидками, и некоторые отели идут на это.

Пятая группа – чиновники, в премиум-сегменте размещаются чиновники высокого ранга.

Деловая активность: популярен ли Иркутск?

– Что касается деловой активности, я бы не сказал, что Иркутск не деловой город, очень деловой. Здесь и нефтянка, и газовики, и авиазавод, все приезжают. И бизнес-клиенты для нас даже больше значат, чем туристы, которые, как я уже сказал, чаще размещаются в отелях 3*.

Стратегия: что нужно учесть?

– Сезон на Байкале – короткий. И если «пятёрка» рассчитывает только на приезжих туристов, которые едут отдыхать, то с точки зрения маркетинга это достаточно рискованная история. Сейчас, к счастью, лёд Байкала раскрутили. Но это чуть больше месяца – с середины февраля до конца марта. В этот период отели стоят полные. Плюс два месяца летом – июль-август. В итоге приезжие туристы у нас – всего три месяца.

Еще важный момент – как долго турист, бронирующий премиум-отель в городе, пробудет в Иркутске? Практика показывает: один день. Турист же приехал на Байкал – это его точка притяжения. Многие в последнее вообще не останавливаются в городе: самолет – трансфер – и сразу на Байкал. Короткий срок пребывания – проблема всех городских отелей. Хотелось бы его увеличить.

Отели на Байкале: чего не хватает?

– «Пятерки» сейчас строят в городе, а они нужны больше на Байкале. Хотя понятно, что там есть разные проблемы, связанные с законодательством, с природоохранной зоной, нацпарком. На Байкале остро необходимы качественные средства размещения, с нормальными очистными сооружениями. Построил же Сбербанк на Алтае огромный 5* отель, именитых архитекторов пригласил – это будет крутая локация.

А что у нас? Посмотришь на эти домики в бухтах на Малом море на Байкале – полное безобразие: архитектуры никакой, крыши разношерстные. Хочется бульдозером проехать и все снести. И потом сделать правильно. Тот же Сбербанк наверняка мог бы комплексно освоить территорию, построить красивые средства размещения, сделать ландшафтный дизайн, который органично вписался бы в среду. То, что мы видим сейчас, – позор.

Конечно, качественные объекты размещения нужны и на горнолыжном курорте в Байкальске.

Отелей мало: есть ли альтернатива?

– Не думаю, что отсутствие пятизвездочных отелей на Байкале кого-то остановит. Байкал – сакральное место, люди едут сюда и за 5000, и за 6000 км. У обеспеченных туристов – другие приоритеты. Они могут себе позволить частную историю – корабль взять и путешествовать, это альтернатива гостинице, и очень хорошая.

Перспективы: спрос рождает предложение?

– Отель, который откроют рядом с Курбатовскими банями, имеет достаточно большой номерной фонд. Возможно, для Иркутска «пятёрок» пока будет достаточно.

Мы видим, что сейчас многие ринулись в «пятёрки», кто-то только планирует стройку, но экономика отеля 5* – достаточно сложная. К тому же есть сильная сезонная зависимость, и только за счет туристов, которые приехали на Байкал, будет достаточно тяжело выжить.

Увеличит ли строительство 5* отелей турпоток? Это сродни вопросу про курицу и яйцо. Вложиться, построить отель и ждать, что турист поедет? Мне ближе другой подход: спрос рождает предложение.