Доверие и работа на результат. Елена Булыгина, адвокат, специализация: налоговые споры

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

Елена Булыгина – одна из основателей адвокатского бюро. По словам Владимира Рябенко, Елена по праву считается одним из лучших налоговых консультантов: «Для такой работы необходима усидчивость и любовь к цифрам. Именно эти качества сделали ее таким профессионалом».

– Люблю свою профессию за возможность помогать людям. Получаю моральное удовлетворение, когда удаётся решить проблему, с которой ко мне обратились. Моя работа – это творческий процесс: от того, как ты выстроишь фактические обстоятельства, какую оценку и интерпретацию им дашь, во многом зависит исход дела.

Для меня главное – это честность в работе с клиентом, всегда стараюсь обозначить все возможные варианты исхода дела, даже самые неблагоприятные. Важны доверие и работа на результат. Всегда стараюсь искать эффективные решения, даже если у дела очень мало перспектив на положительный исход.

Большая ошибка, которую допускает бизнес из раза в раз: сначала делают – а потом обращаются за консультацией к юристу. Зачастую бывает слишком поздно, и наступают негативные последствия, которых можно было бы избежать. Ещё одна ошибка – неполное раскрытие информации, имеющей отношение к делу. У клиента должно быть полное доверие адвокату, это позволит избежать неблагоприятных последствий.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

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