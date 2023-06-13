Быть арбитром и стремиться к справедливости. Павел Булыгин, адвокат, специализация: судебно-арбитражные споры в сфере строительства и недвижимости

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

Павел – один из «столпов» адвокатского бюро. «Мне иногда кажется, что Павел “живет” на работе», – говорит о коллеге Владимир Рябенко. По словам Владимира, Павел – человек-всезнайка: очень развитый, интеллектуальный, компетентный адвокат, готовый ответить практически на любой вопрос из любой области права.

– Профессия юриста в некотором смысле является универсальной, ведь право, как регулятор общественных отношений, охватывает все сферы жизни. Это позволяет «объять необъятное», выстроить свою экосистему деловых контактов и направить ее в положительное русло. Юриспруденция приучает быть арбитром даже в обыденной жизни и стремиться к справедливости.

Основной принцип для меня – нацеленность на результат, чтобы исключить работу ради работы. Есть и сугубо профессиональные принципы адвокатской деятельности, которые прописаны в статье 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Пункт №1 содержит базовые положения: «честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом».

Стараюсь заниматься только нестандартными и сложными вопросами. Решение, как правило, всегда выстраданное. А рецепт его поиска очень простой: думать, думать и еще раз думать.

В основе предпринимательской деятельности лежит риск. Без него бизнес не смог бы существовать и развиваться. Думаю, что бизнес должен максимально хеджировать юридические риски, чтобы избежать привлечения к установленной законом ответственности.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

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