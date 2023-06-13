Профессионализм и системность. Михаил Хромцов, юрист, специализация: коммерческие и корпоративные споры, споры в рамках банкротства 

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

Михаил работает в бюро с момента его основания. «Очень четкий и конкретный юрист, – дает характеристику Владимир Рябенко. – Всегда все по делу, но при этом уникальный юмор. Многие клиенты просят: “А можно, чтобы мое дело вел именно Михаил?” Я считаю, такой запрос дорогого стоит».

– Профессия юриста затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, помогает объективно оценивать возникающие спорные ситуации. За это ее и люблю.

Профессионализм, целеустремленность, системность – главные принципы в работе для меня.

Основная ошибка предпринимателя в том, что он совершает свои действия без профессионального юридического сопровождения, с этого момента и начинаются проблемы.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

Адрес: г.Иркутск, мкр. Ершовский, 26А, офис 402

Тел.: 8 (3952) 550-666. Сайт: riabenko.ru