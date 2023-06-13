Закон суров, но это закон. Яна Лебедева, адвокат, специализация: коммерческие и корпоративные споры, споры в рамках банкротства

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

По словам Владимира Рябенко, Яна – прекрасный адвокат, ведет крупные московские, питерские проекты; много клиентов находятся у нее на абонентском обслуживании. «Яна – трудоголик, Если в выходной возникают вопросы – всегда готова приехать на работу и все сделать. Срочная командировка? Не вопрос. И всю дорогу в самолете работает».

– Профессия адвоката очень насыщенная, разнообразная. Есть возможность общаться и взаимодействовать с большим количеством разных людей. Некоторая часть работы – это рутинная монотонная деятельность, заключающаяся в анализе стремительно меняющегося действующего законодательства и правоприменительной практики. Однако спустя долгие часы такого исследования можно найти какое-то новое решение, которое повлияет на исход дела.

Есть известное латинское высказывание «Закон суров, но это закон». Соблюдая принципы адвокатской этики, главным в своей работе я считаю разъяснение доверителю всех возможных вариантов исхода дела, последствий принятия им тех или иных решений – как положительных, так и отрицательных.

Каждый случай и каждый судебный спор – уникальны. Хоть нормы права и являются универсальными, жизненная ситуация, к которой они применяются, всегда остается единственной в своем роде. Поэтому нет стандартных шаблонных судебных кейсов, для каждого дела разрабатывается своя правовая позиция, тактика и стратегия ведения дела.

Бизнесмены часто, увидев на горизонте выгодную сделку, слишком торопятся ее заключить. Но в таких делах спешить не стоит. Мы транслируем мысль о том, что категорически не стоит подписывать договор без проверки его юристом. Предпринимателю стоит обратить внимание на риски, о которых предупреждает его адвокат. Хоть и говорят, что адвокаты – профессиональные пессимисты, но мы знаем и предчувствуем, с какими сложностями бизнесмену, возможно, придется столкнуться в суде.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

Адрес: г.Иркутск, мкр. Ершовский, 26А, офис 402

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