Драйв и поиск истины. Полина Спесивая, юрист, специализация: гражданское право

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

Полина Спесивая специализируется на корпоративном праве. Как говорит Владимир Рябенко, проблемами каждого клиента она всегда проникается лично, «болеет» за благополучный исход дела: «Полина у нас спортсменка, поэтому привыкла все вопросы доводить только до победы».

– Для меня профессия юриста – это драйв, поиск истины и справедливости. Люблю свою профессию за то, что она способствует развитию и в ней невозможно закостенеть или заскучать.

Безвыходных ситуаций не бывает – это мой главный принцип в работе.

Чаще всего бизнес терпит убытки по причине недобросовестной конкуренции, сфабрикованных претензий. Но самая главная ошибка – это нежелание привлекать юриста к разрешению правовых проблем, от самых мелких до самых крупных. В большинстве своем начинающие или уже опытные предприниматели привлекают юриста к решению проблемы на этапе, когда уже сложно что-то исправить. Юрист должен сопровождать работу компании на всем пути развития – от самого создания.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

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