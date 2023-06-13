Новости

Драйв и поиск истины. Полина Спесивая, юрист, специализация: гражданское право

Команда адвокатского бюро – о профессии юриста, адвокатских принципах и ошибках бизнеса

Каждый в команде бюро – опытный специалист в своем деле. Профессионализм сотрудников помогает находить выход там, где его, на первый взгляд, нет. Мы попросили Владимира Рябенко представить коллег, а самих адвокатов и юристов – рассказать, за что они любят свою профессию, с какими ошибками бизнеса сталкиваются и на каких принципах строят работу.

Полина Спесивая специализируется на корпоративном праве. Как говорит Владимир Рябенко, проблемами каждого клиента она всегда проникается лично, «болеет» за благополучный исход дела: «Полина у нас спортсменка, поэтому привыкла все вопросы доводить только до победы».

– Для меня профессия юриста – это драйв, поиск истины и справедливости. Люблю свою профессию за то, что она способствует развитию и в ней невозможно закостенеть или заскучать.

Безвыходных ситуаций не бывает – это мой главный принцип в работе.

Чаще всего бизнес терпит убытки по причине недобросовестной конкуренции, сфабрикованных претензий. Но самая главная ошибка – это нежелание привлекать юриста к разрешению правовых проблем, от самых мелких до самых крупных. В большинстве своем начинающие или уже опытные предприниматели привлекают юриста к решению проблемы на этапе, когда уже сложно что-то исправить. Юрист должен сопровождать работу компании на всем пути развития – от самого создания.

 

Читайте также:

Закон суров, но это закон. Яна Лебедева, адвокат, специализация: коммерческие и корпоративные споры, споры в рамках банкротства
13 июня 2023
Профессионализм и системность. Михаил Хромцов, юрист, специализация: коммерческие и корпоративные споры, споры в рамках банкротства 
13 июня 2023

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры» – многопрофильная юридическая фирма. Вошла в региональный рейтинг юридических фирм Право.Ru-300 по отраслям земельное право, коммерческая недвижимость, строительство (по итогам 2020 г.). Более 1000 компаний ежегодно доверяют бюро решение своих юридических вопросов. Среди клиентов – «Верхнеленское речное пароходство», «Норд-Вест», «Баргузин», «Shene ювелир» и другие.

Адрес: г.Иркутск, мкр. Ершовский, 26А, офис 402
Тел.: 8 (3952) 550-666. Сайт: riabenko.ru


/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры»":
Все материалы сюжета (25)


Реклама на сайте

ПМЭФ
«Содом и Гоморра на энергорынке». Игорь Сечин выступил на ПМЭФ-2023
Михаил Хардиков подвел итоги ПМЭФ-2023
Выступление Путина на ПМЭФ-2023: 10 цитат
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес