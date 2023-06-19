Для медработников Шелеховского района организовали праздничный концерт во Дворце культуры «Металлург»

В торжественной обстановке генеральный директор ИркАЗа Артём Фоминых вручил благодарственные письма руководителю «РУСАЛ медицинский центр» в г.Шелехов Вячеславу Галченко и главному врачу Шелеховской районной больницы Оксане Вельм.

Артём Фоминых, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому профессия врача всегда была и остается востребованной и уважаемой. От квалификации и профессионализма наших медиков зависит здоровье заводчан, и всех жителей Шелеховского района. Низкий поклон всем медицинским работникам!

Особые слова благодарности в профессиональный праздник звучали для работников Медицинского центра помощи и спасения, которые взяли на себя основной удар пандемии коронавируса. Средства на строительство и закупку оборудования выделила компания РУСАЛ, основанная Олегом Дерипаска.

Также награды на главной сцене города медики получили от мэра Шелеховского района Максима Модина, главы города Шелехова Алексея Тенигина, председателя Думы района Фёдора Саломатова и руководителя Профсоюза ИркАЗа Анжелики Долгопольской.