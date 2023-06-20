ПСБ запустил льготное кредитование бизнеса в новых регионах России

ПСБ и Минэкономразвития России на площадке ХХVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое позволяет банку запустить в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях выдачу кредитов малому и среднему бизнесу по льготным ставкам.



Соглашение подписали председатель банка ПСБ Петр Фрадков и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.



Предприниматели, зарегистрированные в новых регионах России, смогут получить кредит по льготным ставкам, не превышающим 10%, на любые цели на сумму до 50 млн рублей и сроком до трех лет. Финансирование выдается под зонтичное поручительство «Корпорации МСП» в размере до 50% от суммы кредитного договора.



«ПСБ планирует выдать предпринимателям новых регионов России порядка 2 млрд рублей кредитов по льготным ставкам. Таким образом, финансирование по пониженным ставкам получат несколько сотен компаний, которые работают в различных отраслях, поддерживая местную экономику и внося свой вклад не только в восстановление регионов, но и получая фундамент для собственного процветания. Кредитование на комфортных условиях, предлагаемое ПСБ, Минэкономразвития и Корпорацией МСП, обеспечит дополнительный импульс для таких сфер деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, логистика, медицина, образование и других жизненно важных направлений деятельности малого и среднего бизнеса», - сказал Петр Фрадков.



«Зонтичное поручительство «Корпорации МСП» позволяет претендовать на кредит даже тем предпринимателям, у которых недостаточно собственного имущества для банковского обеспечения, так как покрывает до половины суммы договора», — отметил Максим Решетников.



ПСБ первым из российских системообразующих банков запустил комплексное банковское обслуживание бизнеса в новых регионах России и поэтапно расширяет перечень продуктов и услуг, доступных жителям и предприятиям региона. Сейчас бизнес может открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, подключать услуги эквайринга и выгодный сервис возмещения выручки три раза в день, выпускать корпоративные банковские карты, оформлять зарплатные проекты, а также использовать Систему быстрых платежей в своей работе.