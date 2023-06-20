ПСБ запустил льготное кредитование бизнеса в новых регионах России

ПСБ и Минэкономразвития России на площадке ХХVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое позволяет банку запустить в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях выдачу кредитов малому и среднему бизнесу по льготным ставкам.
Соглашение подписали председатель банка ПСБ Петр Фрадков и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
Предприниматели, зарегистрированные в новых регионах России, смогут получить кредит по льготным ставкам, не превышающим 10%, на любые цели на сумму до 50 млн рублей и сроком до трех лет. Финансирование выдается под зонтичное поручительство «Корпорации МСП» в размере до 50% от суммы кредитного договора.
«ПСБ планирует выдать предпринимателям новых регионов России порядка 2 млрд рублей кредитов по льготным ставкам. Таким образом, финансирование по пониженным ставкам получат несколько сотен компаний, которые работают в различных отраслях, поддерживая местную экономику и внося свой вклад не только в восстановление регионов, но и получая фундамент для собственного процветания. Кредитование на комфортных условиях, предлагаемое ПСБ, Минэкономразвития и Корпорацией МСП, обеспечит дополнительный импульс для таких сфер деятельности, как розничная и оптовая торговля, строительство, производство, логистика, медицина, образование и других жизненно важных направлений деятельности малого и среднего бизнеса», - сказал Петр Фрадков.
«Зонтичное поручительство «Корпорации МСП» позволяет претендовать на кредит даже тем предпринимателям, у которых недостаточно собственного имущества для банковского обеспечения, так как покрывает до половины суммы договора», — отметил Максим Решетников.
ПСБ первым из российских системообразующих банков запустил комплексное банковское обслуживание бизнеса в новых регионах России и поэтапно расширяет перечень продуктов и услуг, доступных жителям и предприятиям региона. Сейчас бизнес может открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, подключать услуги эквайринга и выгодный сервис возмещения выручки три раза в день, выпускать корпоративные банковские карты, оформлять зарплатные проекты, а также использовать Систему быстрых платежей в своей работе.
Новости
ПСБ запустил льготное кредитование бизнеса в новых регионах России
ПСБ и Минэкономразвития России на площадке ХХVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое позволяет банку запустить в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях выдачу кредитов малому и среднему бизнесу по льготным ставкам.
-
20июня
2023Иркутская область заключила 23 контракта на ПМЭФСемь из них – с общим объемом инвестиций 841 млрд рублей.
-
20июня
2023РСХБ на ПМЭФ: баланс продовольственного рынка защитит здоровье россиян и повысит экспортный доходРуководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов рассказал на сессии «Здоровое питание – здоровое развитие» XXVI Петербургского международного экономического форума как сбалансированность продовольственного рынка может влиять на здоровье населения и продолжительность жизни.
-
20июня
2023ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьмиЗаместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума выступил на сессии «Будут люди-будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию», в рамках которой спикеры обсудили народосбережение и качество жизни, как основные приоритеты развития общества.
-
20июня
2023РСХБ: энотуризм станет ключевой точкой роста экономикиРазвитие энотуризма может увеличить доход винодельни на 1 млн рублей за один сезон. Об этом рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке Петербургского международного экономического форума, выступая на сессии «Маршрут построен: тренды развития винного туризма».
-
20июня
2023«Для разворота на восток нужно строить новые ГЭС» – Михаил Хардиков, Эн+В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия, посвященная возобновляемой энергетике. Участники обсудили развитие энергосистемы Сибири, строительство солнечных электростанций и ветропарков, а также проблему «серого» майнинга. Глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков прокомментировал корреспонденту РБК ключевые темы.